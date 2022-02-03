Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия зимней Олимпиады

Главное: В НОК рассказали, кто будет знаменосцем на открытии зимней Олимпиады в Пекине. Почетную миссию доверили олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко и серебряной призерше Юношеских Игр по фигурному катанию Александре Назаренко.

Детали: Уже завтра, 4 февраля, состоится официальное открытие 24 зимней Олимпиады в Пекине. В Национальном олимпийском комитете Украины сообщили, кто будет нести флаг Украины во время торжественной церемонии.

Почетную миссию доверили олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко и серебряной призерке Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александре Назаровой.

«Прежде всего, это большая честь для меня — нести флаг своей страны, за которую выступаешь и которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне доверили такую ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно», — прокомментировал новость Абраменко.

«Еще на Зимних Играх в Пхенчхане-2018 я очень хотела стать знаменосцем, но понимала, что для меня это было дебютное соревнование такого уровня. Потому сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной», — отметила Назарова.

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