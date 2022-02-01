В Харькове совершили первую за 100 лет литургию в университетском храме УПЦ

Стало известно, когда в Украине отменят призыв на срочную службу
Названа причина обысков у экс-главы «Нафтогаза» Коболева
Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
Численность украинской армии увеличится на 100 тысяч человек
У экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева проводят обыск
В СНБО рассказали, сколько людей мобилизуют в случае необходимости
Коронавирус в Украине: 30 768 заболевших и 192 погибших
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