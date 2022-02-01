Названа причина обысков у экс-главы «Нафтогаза» Коболева

Главное: Обыски у бывшего главы Нафтогаза Андрея Коболева идут по делу о незаконном отчуждении газа на 2,2 млрд гривен. Также обыскивают офис Укртрансгаза.

Детали: Госбюро расследований проводит обыски не только у бывшего главы Нафтогаза Андрея Коболева, но и в офисе «Укртрансгаза», и у руководителей частных предприятий, сообщает пресс-служба бюро во вторник, 1 февраля.

«Следственные (розыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд. гривен», — говорится в сообщении.

Досудебное следствие продолжается.

В тему: У экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева проводят обыск.