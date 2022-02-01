Главные новости за 1 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 1 февраля 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 30 768 человек. Умерли 192 больных.

- Курс гривны снова растет. Доллар и евро падают в цене.

- В выходные в Украине будет не очень холодно. Однако ожидается мокрый снег.

- Объем частных переводов в Украину из-за границы в прошлом году превысил 15 миллиардов долларов. Это на 25,4% больше, чем годом ранее.

- В Украине подорожали пластиковые пакеты. Озвучены новые цены.

- Украинцам рассказали, как загрузить в «Дію» данные о бустерной дозе вакцины. Опубликована инструкция.