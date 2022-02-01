Пластиковые пакеты в Украине существенно подорожали

Главное: В Украине подорожали пластиковые пакеты. Озвучены новые цены.

Детали: Со вторника, 1 февраля, в Украине существенно подорожали пластиковые пакеты. Стали известны новые цены.

Так, стоимость пакета без ручек и боковых складок составляет 2 гривны, без ручек и с боковыми складками или с ручками и без боковых складок – 2,5 гривны, а с ручками и боковыми складками – 3 гривны.

Стоит добавить, что минимальные розничные цены установлены на пакеты со стенками толщиной более пятидесяти микрометров, которые предназначены для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг.

В то же время следует уточнить, что требования к платной продаже не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Наконец, отметим, что с 10 марта этого года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

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