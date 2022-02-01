Прошлый январь в Киеве был теплее нормы

Главное: В январе в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда. Месяц был теплее нормы.

Детали: Специалисты из Центральной геофизической обсерватории рассказали, каким был январь в Киеве. Отмечается, что среднемесячная температура воздуха составила минус 1,3 градуса – это выше климатической нормы на 1,9 градусов.

Информируется, что холоднее всего было 13 января – тогда минимальная температура под утро снизилась до 14,9 градусов мороза.

Теплее всего же было 5 января – максимальная температура выросла до 10,7 градусов тепла.

Кроме этого в прошлом месяце в украинской столице фиксировали четыре температурных рекорда и один рекорд максимальной скорости ветра (14 января) в 23 метра в секунду.

Осадков же было немало (почти в полтора раза больше нормы): на проспекте Науки выпало 50 мм.

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