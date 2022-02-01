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Новости > В прошлом году объем частных переводов в Украину превысил 15 миллиардов долларов

В прошлом году объем частных переводов в Украину превысил 15 миллиардов долларов

Агата Кловская
01.02.22 12:27
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В прошлом году объем частных переводов в Украину превысил 15 миллиардов долларов

Главное: Объем частных переводов в Украину из-за границы в прошлом году превысил 15 миллиардов долларов. Это на 25,4% больше, чем годом ранее.

Детали: В НБУ поведали, что объем частных переводов в Украину из-за границы в 2021-м году вырос на 25,4% по сравнению с 2020-м годом. Он составил 15 миллиардов 26 миллионов долларов.

Отмечается, что в декабре эта сумма составила 1 миллиарда 343 миллиона долларов (рос  на 12,6%).

Уточняется, что финансовый регулятор учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Так, по неформальным каналам в Украину было переведено 6 миллиардов 890 миллионов долларов – это на 2 миллиарда 319 миллионов долларов больше, чем было годом ранее.

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Тэги: экономика, финансы, денежные переводы, новости Украины

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