Коронавирус в Украине: 30 768 заболевших и 192 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 30 768 человек. Умерли 192 больных.

Детали: Коронавирус в Украине наращивает обороты. Данные на вторник, 1 февраля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 30 768 случаев заразы. Госпитализировали 2 069 человек, выздоровели 8 835 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 67 886, методом ИФА – 6 074, экспресс-тестами – 56 700.

Наибольший прирост больных фиксировали во Львовской (3 411) и Харьковской (1 977) областях, а также в Киеве (2 363).

Умерли 192 человека. За все время скончались 100 395 больных.

С начала пандемии заболели 4 095 263 человека, а выздоровели 3 631 580 людей.

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