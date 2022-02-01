Китайский Новый год: какой праздник отмечается 1 февраля

Сегодня, 1 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Китайский Новый год и всемирный день хиджаба.

Китайский Новый год (Новый год по лунному календарю)

Один из самых богатых, радостных и долгих праздников считается Новый год по лунному календарю. Традиция праздновать этот Новый год пришла в мир из Китая, поэтому другое название этого праздника — Китайский Новый год. Празднуют это мероприятие две недели, и каждый день имеет свое особое значение, обряды и традиции.

Повезет туристу, который окажется в дни празднования Китайского Нового года в Китае — ведь он получит не только эстетическое удовольствие от созерцания всего, что творится вокруг — но еще и приятные воспоминания обрядов и традиций, что наполнены добром, искренностью и благодушием.

Всемирный день хиджаба

1 февраля 2013 года впервые был отмечен всемирный день хиджаба, ставший затем ежегодным. Хотя этот праздник не является официальным международным, участие в нём приняло более шестидесяти государств.

И с каждым годом количество стран, участвующих в этом праздновании, увеличивается. Например, в 2015 году их было уже 115. Украина также входит в список активных стран-участниц.

— Всемирный день чтения вслух;

— День без политики;

— День жевательной резинки;

— День конфетных украшений;

— Международный день десерта;

— День «Измените свой пароль»;

— День Робинзона Крузо.