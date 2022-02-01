В СНБО рассказали, сколько людей мобилизуют в случае необходимости

Главное: По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина может в случае необходимости мобилизовать 2,5 млн человек. При этом он добавил, что РФ может совершить провокацию «в любой момент».

Детали: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек в случае вторжения в Украину. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, около 120 тысяч российских войск сосредоточены вблизи Украины, и Москва может устроить провокацию «в любой момент».

При этом Данилов утверждает, что для начала полномасштабного вторжения России потребуются масштабные приготовления, которые легко заметить.

В тему: В Минобороны рассказали, будут ли в Украине объявлять мобилизацию.