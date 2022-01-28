При демонтаже старой общаги в Одессе упала стена. Жертв избежать не удалось

Главное: Во время демонтажа здания бывшего общежития цементного завода в Одессе пострадали три работника, один из которых позже скончался.

Детали: Сегодня около полудня в службу спасения поступило сообщение о том, что в Суворовском районе Одессы в результате неконтролируемого падения стены на 2-м этаже во время планового демонтажа здания бывшего общежития цементного завода, пострадали трое рабочих. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, прибывшие на место вызова спасатели с помощью специальных ниш транспортировали одного мужчину с открытым переломом с 3-го этажа здания и передали работникам скорой медицинской помощи.

Один из пострадавших рабочих впоследствии скончался в карете «скорой помощи».

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