Кличко дал Джошуа ценный совет по бою с Усиком

Главное: Городской голова Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко посоветовал британскому тяжеловесу Энтони Джошуа ни в коем случае не отказываться от поединка с украинцем Александром Усиком, так как публика может этого не простить.

Детали: Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко поддержал британца Энтони Джошуа в его желании драться с украинским чемпионом Александром Усиком. Как сообщает LB.ua, в противном случае он проявит слабость и потеряет интерес аудитории.

«Это его решение», — заявил Кличко, комментируя заявление Джошуа о том, что он не соглашался на отступные в размере 15 млн фунтов, чтобы разрешить чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри и Усику сразиться за звание абсолютного чемпиона мира.

«Но мое личное мнение? Если Джошуа отойдет в сторону в тот момент, когда боксерская аудитория ждет реванша и хочет увидеть Джошуа против Усика, он покажет слабость. Джошуа, не делай этого, пожалуйста», — призвал мэр Киева.

Он напомнил, что боксеры на ринге борются не только для себя, но и для публики. «Аудитория решает. Если публика хочет боя, он должен состояться. Если Джошуа уйдет в сторону, я не уверен, что интерес к Джошуа будет столь велик в будущем», — считает Кличко.

«Все ждут реванша между Усиком и Джошуа. Усик такой сильный или Джошуа допустил ошибки? Кто сильнее? Этот вопрос интересует каждого любителя бокса. Давайте получим ответ. Поэтому этот бой должен состояться. Грандиозный бой», — объяснил он свою позицию, добавив, что в этом бою может быть дан ответ на вопрос о том, достаточно ли силен Джошуа, чтобы биться с Фьюри.

«Если Джошуа победит Усика, будет огромный интерес. Это будет главное сражение за последние 10 лет. Джошуа — классический боксер, Фьюри — неортодоксальный. Оба панчера, оба могут решить результат боя в любой момент. Оба являются бойцами мирового класса и могут нокаутировать друг друга в любую секунду», — заключил.

В тему: 25 сентября 2021 года Александр Усик в бою на стадионе футбольной команды «Тоттенхем Хотспур» в Лондоне одолел британского тяжеловеса Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBA.

По словам промоутера Александра Красюка, сейчас идет активная работа над тем, чтобы организовать бой между Усиком и обладателем пояса WBC, британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. По его словам, основным препятствием для этого является Джошуа, который требует от Усика реванш.