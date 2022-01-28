Известный журналист намекнул, что Вирчиса могли убить

Главное: Известного боксера Владимира Вирчиса нашли повешенным у одного из домов в спальном районе Киева. По данным журналиста Дениса Казанского, за несколько часов до смерти он требовал вернуть долг от бывшего херсонского чиновника Владислава Мангера, которого обвиняют в убийстве Екатерины Гандзюк.

Детали: Федерация бокса Украины подтвердила информацию о смерти известного боксера Владимира Вирчиса. Об этом сообщается на официальной странице организации в Facebook.

Между тем, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на столичную полицию, тело Вирчиса было обнаружено прохожим в ночь на 28 января на ул. Раисы Окипной в Днепровском районе Киева. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее.

Врачи констатировали его смерть, а правоохранители направили тело погибшего на экспертизу. Следственно-оперативная группа задокументировала происшествие и изъяла доказательства для проведения необходимых экспертных исследований.

Утром в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся. Женщина описала внешность пропавшего и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался известный боксер.

По данным журналиста Дениса Казанского, накануне смерти, 27 января, Вирчис пришел на суд к политику Владиславу Мангеру, который обвиняется в убийстве Екатерины Гандзюк. Он публично потребовал у обвиняемого вернуть долг, на что Мангер попросил спортсмена «не устраивать сцен».

«Сегодня Вирчиса нашли мертвым. Пишут о „самоубийстве“. Ну, как всегда...», — написал Казанский на своей странице в Facebook, напомнив, что в прошлом уроженца Каховки Владимира Вирчиса и экс-главу Херсонского облсовета Владислава Мангера связывали приятельские отношения.

«Сколько лет пугали украинцев донецкими бандитами. А настоящей территорией отморозков вдруг оказалась Херсонщина», — заключил журналист.

В тему: 28 января 2022 года СМИ сообщили о самоубийстве известного украинского боксера Владимира Вирчиса.