«Слуга народа» натравил на НАПК «известную компанию по защите политиков»

Главное: Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия признался, что потратил уже 156 тыс. гривен на услуги фирмы, которая специализируется на защите политиков от НАПК.

Детали: Народный депутат Украины, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия будет судиться с Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции. Как сообщает Цензор.НЕТ, в кулуарах Верховной Рады он не уточнил, за что именно.

«НАПК имеет множество претензий к депутатам всем, ко мне лично. У меня суд скоро будет против НАПК. Я заплатил 156 тыс. грн за услуги известной компании, которая специализируется на защите политиков, которые судятся с НАПК», — заявил он, комментируя обыски Государственного бюро расследований у народного депутата Олега Воронько из МФО «Розумна политика».

Кроме того, по словам «слуги» после этого он намерен отдельно судиться с главой НАПК Александром Новиковым. «Требую от него морального ущерба», — заключил Арахамия.

В тему: В 2021 году НАПК завершило полную проверку 1026 деклараций и выявило недостоверные сведения на сумму более 1,2 млрд грн. В каждой третьей декларации были выявлены нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность.

Напомним: 19 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым в случае, если чиновник указал недостоверную информацию, он может оказаться за решеткой на срок до двух лет и потерять право занимать определенные должности до трех лет.

Новый закон вступает в силу с 2022 г.