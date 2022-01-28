Ушел из дома и не вернулся: СМИ сообщили о смерти легендарного украинского боксера

Главное: Стало известно о смерти известного украинского боксера Владимира Вирчиса. По данным СМИ, он совершил самоубийство.

Детали: В пятницу, 28 января, в возрасте 48 лет умер бывший чемпион Европы по боксу в тяжелом весе Владимир Вирчис по прозвищу «Охотник». Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники, он покончил жизнь самоубийством после затяжной депрессии.

По данным издания, накануне, 27 января, он оделся в черное, вышел из дома и не вернулся.

Другие подробности случившегося не указываются.

Справка: Владимир Вирчис родился в Каховке Херсонской области. На профессиональном ринге выступал с 1999 по 2009 гг. В 28 боях добыл 26 побед, в том числе 21 — нокаутом. Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (в 2003-2004 гг.) и WBO (2005-2006 гг.). Первое поражение потерпел в 2006 г от узбека Руслана Чагаева. Тем не менее, в 2007 г стал чемпионом Европы по версии EBU. В 2008 г проиграл по очкам кубинцу Хуану Карлосу Гомесу и лишился права биться за пояс чемпиона мира по версии WBC, который принадлежал Виталию Кличко.

После завершения карьеры занимался бизнесом.