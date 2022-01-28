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Новости > Главные новости за 28 января 2022 года

Главные новости за 28 января 2022 года

Автор: «Фраза»
28.01.22 19:00
154
Главные новости за 28 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 28 января 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 34 408 человек. Умерли 154 больных.

- Взрыв газа произошел в Запорожье. Обрушился четырехэтажный дом.

- Февраль в Киеве начнется с мороза. Потом резко потеплеет.

- В 2021-м году чистая прибыль выросла в два раза. Она составила 77,5 миллиардов гривен.

- Министр обороны Украины Алексей Резников оценил возможность нападения России. Он говорит, что не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года.

- Александр Лукашенко вновь заговорил об Украине. Он заявил, что наша страна «вернется в лоно славянства».

Тэги: общество, мир, политика, новости Украины, коронавирус

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