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Новости > Прогноз по росту ВВП Украины ухудшился

Прогноз по росту ВВП Украины ухудшился

Александр Панько
28.01.22 13:07
143
Прогноз по росту ВВП Украины ухудшился

Главное: ВВП Украины будет расти не так быстро, как хотелось бы. Данные на ближайшие годы публикует НБУ.

Детали: Прогноз по росту ВВП Украины был понижен. Свои данные приводит НБУ.

Финансовый регулятор считает, что рост валового внутреннего продукта нашей страны в этом году составит 3,4%, вместо ожидаемых 3,8%.

При этом в прошлом году рост составил 3% вместо прогнозируемых 3,1%.

Информируется следующее: «Экономику поддержат потребительский спрос и все еще достаточно благоприятные условия торговли. Весомым сдерживающим фактором будет оставаться напряженная геополитическая ситуация, что негативно влияет на инвестиционные решения».

Впрочем, как прогнозируется, несмотря на постепенное угасание пандемии, последствия коронавируса будут оставаться достаточно ощутимыми.

Отмечается: «Сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья, прежде всего в первом полугодии, также будут ограничивать потенциал роста».

Сообщается также, что в 2023-2024 годах рост реального ВВП ускорится примерно до 4% в год.

В НБУ говорят, что этому должны поспособствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года, завершение негативных эффектов пандемии, дальнейший рост мировой экономики и сохранение достаточно благоприятных условий торговли.

За март-январь этого года ожидается рост экономики Украины на 5,5%, по итогам апреля-июня на 6,1%, в июле-сентябре на 2,6%,  а в октябре-декабре на 0,6%.

Номинальный ВВП в этом году, прогнозируется, вырастит с 5,75 триллионов до 6,2 триллионов гривен.

В тему: Появился прогноз по уровню безработицы в Украине на ближайшие пару лет.

Тэги: Национальный банк Украины, экономика, ВВП, финансы

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