«Уже перелили 12 литров крови»: стало известно о состоянии раненных в Днепре

Главное: Военным, которых 27 января на заводе «Южмаш» ранил нацгвардеец Артемий Рябчук, перелили 12 литров крови. Состояние двух раненых улучшилось — их в пятницу переведут из реанимации, одна раненая — до сих пор в тяжелом состоянии.

Детали: Врачи стабилизировали состояние пострадавших во время стрельбы на заводе «Южмаш» в Днепре. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гендиректора больницы имени Мечникова в Днепре Сергея Рыженко, после поступления в больницу, пострадавшим начали делать переливание крови.

«Когда их забрали скорые, то пострадавшие были в лужах собственной крови. Медики давно не видели такой большой кровопотери. Мы сразу начали переливать кровь и уже перелили 12 литров, из них больше 4 литров Жанне», — рассказал он на брифинге 28 января.

«Врачи во время операции девушке Жанне, которой Артемий Рябчук выстрелил в живот, удалили больше метра поврежденного тонкого и толстого кишечника. Делаем все возможное, чтобы ее стабилизировать. Уже поднялся гемоглобин — это почти норма. Вынуждены будем сделать еще одну операцию, чтобы стабилизировать позвонок», — добавил он, подчеркнув, что Пуля прошла через живот и вышла через поясничный отдел позвоночника.

«Жанна в очень тяжелом состоянии. Сейчас девушка стабильна, в сознании и пытается говорить, но мешает трубка», — сообщил Рыженко, добавив, что остальные пострадавшие пребывают в лучшем состоянии.

«Один парень в тяжелом состоянии, его сняли с аппарата ИВЛ, он сам дышит и сам разговаривает. Еще двоих будем переводить из реанимации», — заключил врач.

В тему: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

Спустя несколько часов его задержали в 20 км от города, в н. п. Подгородное.

По данным ГБР, он сдался сам.

По словам односельчан, Рябчук был спокойным парнем из религиозной семьи, но не имел друзей. У него есть старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России.

Известно также, что он был аккуратен, не пил и не курил. В отношениях с девушками не состоял.

По данным народного депутата от фракции «Слуги народа» Юлии Яцик, два месяца назад Рябчук вмешался в драку между двумя солдатами и доложил о ней руководству. Те не приняли никаких мер, а солдата стали называть «стукачом». В итоге он захотел отомстить.

Впоследствии информация о неуставных отношениях в части подтвердилась.