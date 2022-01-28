Украинские банки удвоили свою чистую прибыль в прошлом году

Главное: В 2021-м году чистая прибыль выросла в два раза. Она составила 77,5 миллиардов гривен.

Детали: Платежеспособные банки Украины существенно нарастили чистую прибыль в 2021-м году. Об этом сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, она составила 77,5 миллиардов гривен, тогда как в 2020-м году это было 39,727 миллиардов гривен.

Он отметил: «Это рекордная прибыль за последние годы. Именно эти средства должны быть использованы для наращивания капитала и увеличения кредитования в прошлом году».

Информируется, что, вероятно благодаря такому состоянию банковской системы сегодня не наблюдается отток депозитов.

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