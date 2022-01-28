Украинский спутник вышел на орбиту, но... не той стороной к Солнцу

Главное: У украинского спутника «Сич-2-1» на орбите возникли проблемы с энергообеспечением от солнечной батареи, из-за чего связь с аппаратом на данный момент неустойчива.

Детали: У украинского спутника «Сич-2-30» на орбите возникли проблемы. Как сообщается на официальной странице КБ «Южное» в Facebook, после обособления космического аппарата с ним была установлена связь и получена телеметрическая информация, подтвердившая работоспособность бортовой аппаратуры.

Однако ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время критически важных первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации.

Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от поверхности Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата.

Сообщается, что заложенные на этапе разработки и создания космического аппарата инженерные решения и алгоритмы работы позволили «Сич-2-1» провести самостоятельную перезагрузку и восстановить свою работоспособность в энергосберегающем режиме.

По результатам последующих сеансов связи, случаев отказа бортовой аппаратуры обнаружено не было.

Моделирование динамики движения космического аппарата по орбите с учетом воздействия внешних факторов (взаимодействия космического аппарата с магнитным полем Земли, гравитационных и аэродинамических воздействий) свидетельствует о том, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение спутника станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию «Сич-2-1» к штатной.

Отметим, что, по данным бывшего внештатного советника главы Государственного космического агентства Андрея Колесника, украинский спутник все еще не идентифицирован, хотя по соглашению между Украиной и США, Штаты уже должны были внести его в базу.

Космическим аппаратам автоматически присваивается номер, по которому позже его идентифицируют. Идентификация происходит либо с помощью держателя космического аппарата, либо если собственник сам желает раскрыть траекторию полета, либо в рамках договоренностей, как в случае с Сичью.

«Поскольку спутник до сих пор не идентифицирован военными США, значит, есть проблемы со связью со спутником», — написал Колесник на своей странице в Facebook.

Справка: «Сич-2-30» — украинский спутник оптико-электронного наблюдения Земли. Предназначен для получения цифровых изображений на поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн и передачи информации полученных изображений наземному информационному комплексу космической системы.

Разрабатывался c 2013 г под наименованием «Сич-2-1» в рамках Национальной космической программы Украины и Концепцией реализации космической деятельности на период до 2032 г. Основным производителем спутника является КБ «Южное». Срок его эксплуатации составляет 3 года.

В тему: 13 января 2022 года компания Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, выведшую на орбиту украинский оптический спутник «Сич-2-30». После этого президент Владимир Зеленский рапортовал со ссылкой на Национальный центр управления и испытания космических средств о том, что с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.