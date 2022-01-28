Лукашенко сделал очередное резонансное заявление по Украине

Главное: Александр Лукашенко вновь заговорил об Украине. Он заявил, что наша страна «вернется в лоно славянства».

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал громкое заявление по Украине. Он выступил с посланием к народу и парламенту.

Так, лидер государства сказал: «Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Но мы родные славянские народы, выходцы из одной купели крещения».

Он добавил: «Наши корни из глубины веков, и это надо сберечь чего бы не стоило нам. Ведь братство гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции».

Политик заявил: «Наши неразрывные связи – основа общей безопасности и выживания. И как бы кому-то ни хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем».

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