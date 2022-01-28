В части, где служил днепровский стрелок, 2 человека совершили самоубийство, еще одного забили до смерти

Главное: Командование Нацгвардии подтвердило информацию о том, что Артемий Рябчук пытался помешать драке сослуживцев в военной части 3 недели назад и сообщил об этом руководству, но вместо реакции был назван «стукачом». В этой же части зафиксированы случаи издевательств над военнослужащими и самоубийств.

Детали: В подразделении военной части, где до сегодняшнего дня проходил срочную службу Артемий Рябчук, подозреваемый в массовом убийстве своих сослуживцев в Днепре, были зафиксированы случаи так называемой «дедовщины». Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на народного депутата Украины, члена Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлию Яцик, одного из солдат здесь избили до такой степени, что спустя время он скончался от травм внутренних органов.

«Мне стало известно о нанесении тяжелых телесных повреждений военному. С переломами ребер, отбиванием внутренних органов. В результате которых, к сожалению, этот военный умер», — рассказала она в эфире «4 канала», подтвердив информацию о том, что на сегодняшний день следствие в качестве одной из версий рассматривает травлю Рябчука сослуживцами.

Парень имел неосторожность сообщить начальству подразделения о конфликте между двумя военными в отряде. «Руководство не только не отреагировало на жалобу срочника, но и начало его травить, называть стукачом, доносчиком. Свою обиду Рябчук предпочел хранить в себе и ждать момента, когда ему выдадут оружие», — заключила Яцик.

Как сообщает «Укринформ», информацию о драке подтвердил и бывший командующий Нацгвардией Николай Балан. «Общаясь с личным составом караула, военнослужащими, которые несли службу в одном подразделении, изучая характеристики данного военнослужащего, мы обнаружили, что примерно три недели назад был конфликт между двумя военнослужащими, в который задержанный вмешался, чтобы разнять. Об этом он докладывал командиру своего взвода. Других случаев обнаружить не удалось», — заявил он на брифинге 27 января.

По словам командования, коллеги по службе при предварительном общении со следователями отрицали любые факты буллинга или неуставных отношений с Рябчуком. К тому же большинство личного состава воинской части имеют положительные отзывы о его службе и поведении.

В ходе ежедневных медицинских осмотров признаков и следов издевательства или избиения не фиксировались. Перед началом службы с Рябчуком общалась психолог, которая проверяла его психическое состояние и сверялась с выводами психолога военно-медицинской комиссии. Она никаких возражений или оговорок в отношении Рябчука не давала

Балан также рассказал, что в воинской части, где служил указанный стрелок, в 2018 году два солдата-срочника совершили самоубийство.

В тему: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

Спустя несколько часов его задержали в 20 км от города, в н. п. Подгородное.

По данным ГБР, он сдался сам.

По словам односельчан, Рябчук был спокойным парнем из религиозной семьи, но не имел друзей. У него есть старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России.

Известно также, что он был аккуратен, не пил и не курил. В отношениях с девушками не состоял.

По данным народного депутата от фракции «Слуги народа» Юлии Яцик, два месяца назад Рябчук вмешался в драку между двумя солдатами и доложил о ней руководству. Те не приняли никаких мер, а солдата стали называть «стукачом». В итоге он захотел отомстить.