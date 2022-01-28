Коронавирус в Украине: 34 408 заболевших и 154 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 34 408 человек. Умерли 154 больных.

Детали: Коронавирус в Украине показывает максимум заболевших. Данные на пятницу, 28 января, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 34 408 человек. Госпитализировали 3 016 людей, а выздоровели 5 237 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 91 934, методом ИФА – 6 589, экспресс-тестами – 69 550.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской (2 807), Львовской (2 793) и Одесской (2 406) областях, а также в Киеве (2 384).

Умерли 154 человек. За все время умерли 99 738 людей.

С начала пандемии заболели 3 946 202 человека, а выздоровели 3 601 952 больных.

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