«Сопротивления не оказывал»: стали известны подробности задержания днепровского стрелка

Главное: Солдат срочной службы Артемий Рябчук, убивший пятерых человек на заводе «Южмаш» в Днепре, сам сдался полиции. По данным правоохранителей, сопротивления при задержании он не оказывал.

Детали: Военнослужащий Национальной гвардии Артемий Рябчук, по сути, сам сдался правоохранителям в городе Подгородное Днепропетровской области. Как сообщает канал «Сегодня» в Telegram со ссылкой на спикера патрульной полиции Днепропетровской области Людмилу Копыленко, он шел по улице, когда его издалека увидели патрульные полицейские.

«Нацгвардеец сам отдал оружие и сдался, сопротивления не оказывал», — рассказала она.

В свою очередь, заместитель директора территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве Владимир Шилов сообщил, что Рябчук сам попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

В тему: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

Спустя несколько часов его задержали в 20 км от города, в н. п. Подгородное.