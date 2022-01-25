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Новости > Священник УПЦ объяснил, как научиться хвалить Господа

Священник УПЦ объяснил, как научиться хвалить Господа

Александра Кудрявцева
25.01.22 17:15
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Священник УПЦ объяснил, как научиться хвалить Господа

Главное: Славословие Господа необходимо для пользы самого человека — оно помогает победить суету и уныние.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Гавриленко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Славословие Господа необходимо для пользы самого человека. Причина в том, что человек склонен быть внимательным к чему-то великому. Мы цитируем классиков и говорим: „Достоевский сказал...“ или „Шекспир заметил...“ Так вот, если мы внимательны к Богу, как к бесконечно Великому нашему Отцу, то не сможем Его не славословить. Если мы действительно внимательны к Его Слову, то будем руководствоваться им как лучшим советом Отца Небесного», — сказал священник.

Отец Андрей отметил, что человеку свойственно восхищаться красотой и величием природы, достижениями человечества, потому восхищение мудростью и любовью Бога так же естественно.

Священник рассказал о том, что суета, зависть и гордыня препятствуют хвале Бога.

«К суете склонен человек, к зависти и гордыне — диавол. Чтобы победить суету, необходимо быть на богослужении, вырывать себя из обыденности. Стоять перед Богом в хвале. Собирать свои мысли на молитву. Ни о чем не думать, а быть пред Лицом Отца. Всё великое, что нас окружает, нам нравится. Если к этому не примешивается зависть. Только зависть может стоять угрюмо там, где все радуются победе. Она одна не способна признать заслуги. И еще гордость, которая будет хвалить „свое болото“, не замечая вокруг прекрасных долин. Сатана, завистник и гордец, не может хвалить Бога. И учит этому всех, кто горд и завистлив. Лекарство от заразы этих грехов есть в Церкви. Это вера в Промысл Божий о себе и благодарность за то, что есть и у тебя, и у близких», — подчеркнул отец Андрей.

По его словам, хвала Господу — это лекарство от уныния и действенная помощь в сложностях.

«Хвалящий осознает, что Бог так велик, что все трудности можно пройти с Ним, как по воде. Хвалящий, понимает, что нет для Бога ничего невозможного. Давайте вспомним, кто хвалил Господа в Писании в трудных обстоятельствах. Даниил хвалил Бога в львином рву, Иосиф в темнице, Давид в изгнании, Иезекииль в Вавилонском плену. Церковь учит хвалить Бога. Внимательная жизнь учит хвалить Бога. Примеры святых учат хвалить Бога. В хвале Богу нуждаются наше сердце и разум», — подытожил священник.

В тему: Священник УПЦ рассказал, что может расстроить Ангела Хранителя.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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