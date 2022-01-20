Все школы в Черновицкой области переходят на дистанционку

Главное: Из-за резкого роста новых случаев коронавируса на Буковине все школы в Черновицкой области переходят на дистанционное обучение. Удаленка начинается уже с завтрашнего дня.

Детали: В Черновицкой области все школы переходят на дистанционное обучение. Такое решение местные власти приняли из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.

Дети перейдут на онлайн-обучение с 21 января. Дистанционные уроки продлятся две недели — до 6 февраля включительно.

«Такое решение во время своего заседания приняла сегодня, 20 января, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении.

По состоянию на 20 января в Черновицкой области заболеваемость коронавирусом выросла. До 60% (выше допустимой нормы) возросло количество госпитализаций.

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