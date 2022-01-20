Как оказалось, поток туристов в Украину вырос

Главное: В 2021-м году в Украине вырос поток туристов. В нашу страну приехали более 4,2 миллионов отдыхающих.

Детали: Председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив сообщила, что в прошлом году число туристов, посетивших нашу страну, выросла. Она привела цифры.

Так, в 2021-м году в Украину приехали 4 271 991 иностранцев – это на 26,3% больше, чем было в 2020-м году.

По ее словам, чаще всего к нам ехали граждане Молдовы – 1 миллион 54 тысячи человек.

Кроме этого в нашу страну ехали из России (519 тысяч), Польши (311 тысяч), Беларуси (273 тысячи), Румынии (264 тысячи), Турции (247 тысяч), Венгрии (227 тысяч), Германии (154 тысячи), Израиля (133 тысячи) и США (103 тысячи).

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