Прокуратура требует залог 1 млрд гривен для Порошенко

Главное: Сторона обвинения просит суд взять Петра Порошенко под стражу с альтернативой залога в 1 млрд гривен. Адвокаты экс-президента попросили суд принять решение об отказе в ходатайстве прокуратуры в полном объеме.

Детали: Сторона обвинения попросила Печерский районный суд Киева избрать бывшему президенту Украины, лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 1 млрд гривен. Об этом сказал представитель прокуратуры в суде в понедельник, 17 января.

«Прошу применить в отношении подозреваемого Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей определить залог 1 млрд гривен», — заявил он.

Необходимость избрания такой меры пресечения обвинение аргументирует характером уголовного производства, размером причиненного ущерба, а также имущественным положением Порошенко.

По мнению обвинения, такая мера пресечения обеспечит выполнение процессуальных обязательств подозреваемым.

Также обвинение просит наложить на Порошенко обязательства:

— прибывать к следователю и в суд;

— не выезжать из Киева без разрешения;

— сдать паспорт для выезда за границу;

— носить электронный браслет.

В свою очередь адвокат Порошенко Владимир Ефименко заявил, что не было приведено ни одного доказательства существования хотя бы одного риска, о котором гласит закон.

«Эти утверждения были представлены в форме предположений. Прошу принять решение об отказе в ходатайстве в полном объеме», — сказал он.

Сам Порошенко в интервью Украинской правде сказал, что не обсуждал с другими тремя подозреваемыми (нардепом Виктором Медведчуком, бизнесменом Сергеем Кузярой или экс-министром энергетики Владимиром Демчишиным — ред.) поставки угля с территории ОРДО и не знал об этой схеме.

«Если речь идет о каких-то контрактах, каких-то фирмах... Я не знаю. Я с Медведчуком никогда не обсуждал. Я никогда в жизни не видел Кузяру и других. Хотя на сегодняшний день я с удивлением узнал, что его четыре месяца держат в тюрьме под залог миллиард для того, чтобы он дал показания против меня. Вторая позиция: есть официальное обвинение в государственной измене. Они адвокатам ответили, что уже расследование закончили», — сказал Порошенко.

В тему: Порошенко прилетел в Украину и сразу же отправился в суд.

Во время судебного заседания Порошенко уснул.