В Харькове оштрафовали блогера, который разъезжал по городу на ковре

Главное: Полиция заинтересовалась харьковским блогером, который на камеру дерзко нарушает правила дорожного движения с целью публикации в Instagram.

Детали: В Харькове оштрафовали блогера, который злостно нарушал правила дорожного движения и впоследствии публиковал их в Instagram. Как сообщает УНИАН, парень, в частности, публиковал ролики, на которых заснято, как он ездит по дороге «на ковре», а также объезжает пробки по встречной полосе и трамвайным путям.

Публикации в соцсетях привлекли внимание правоохранителей. В итоге они оштрафовали блогера за последнее нарушение и пообещали впредь следить за его деятельностью.

В свою очередь, нарушитель пообещал прекратить свои выходки.

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