В Одессе УПЦ проводит выставку-ярмарку «Свет Рождества»

Главное: В Одессе 9 по 16 января Украинская Православная Церковь проводит международную выставку-ярмарку «Свет Рождества».

«Здесь можно приобрести церковную утварь и литературу, праздничные и обиходные товары, подарки для близких. Многие монастыри здесь представят копии чудотворных икон, можно будет помолиться и попросить молитв в прославленных обителях», — сообщают в епархии.

В рамках выставки для детей и взрослых будут проводиться мастер-классы, просветительские лекции и рождественский спектакль.

Место проведения выставки-ярмарки «Свет Рождества»: Одесса, ул. Ришельевская, 23 — ИНВАЦ (ОЦНТИ). Время работы: 10-16 января — с 10.00 до 19.00, 16 января — с 10.00 до 17.00.