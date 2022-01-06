Британцы рассказали, как куркума борется с раком

Главное: Медики подтвердили, что куркума эффективна против рака. Ее следует включить в рацион питания.

Детали: Врачи из исследовательского фонда Cancer Research UK в Великобритании сообщили о небывалой пользе куркумы. По их словам эта пряность снижает риск онкологии, при этом замедляя уже развившийся рак.

Отмечается, что куркума оказывает активное воздействие на существующие раковые опухоли и помогает предотвратить их рост из-за высокой концентрации антиоксидантов, в частности куркумина.

Информируется: «Исследования рациона жителей стран, традиционная кухня которых подразумевает использование куркумы, показали более низкие показатели заболеваемости».

Кроме этого был проведен эксперимент с добровольцами с аденоидной кистозной карциномой – относительно редкой формой рака, которая обычно развивается в слюнных железах или других областях головы и шеи.

Лечение людей дополнили куркумой.

В отчете сказано: «Через два месяца наблюдалась стабилизация состояния, а спустя шесть месяцев – значительное уменьшение массы опухоли и ее объема на 80%».

Резюмируется, что высокая концентрация антиоксидантов в куркуме помогает снизить уровень холестерина у людей с сердечными заболеваниями и нивелировать риски появления катаракты, глаукомы и дегенерации желтого пятна.

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