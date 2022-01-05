Во Львове под Новый год неожиданно проснулись сурки: что это значит

Главное: В первый день нового года во Львове очнулись от зимней спячки местные сурки Маричка и Мишка. Столь раннее пробуждение наблюдается впервые за 13 лет. По мнению экологов, это связано с аномальной погодой.

Детали: 1 января во Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре из зимней спячки неожиданно проснулись сурки Маричка и Мишка. Как сообщает «Твое мисто» со ссылкой на директора центра Игоря Антаховича, это может свидетельствовать о коротком зимнем периоде и о том, что весна придет рано.

По его словам, такое раннее пробуждение сурков произошло впервые за 13 лет.

"Это не окончательное пробуждение сурков, а прерванная зимняя спячка. Произошло это в первый день нового года, 1 января. Обычно сурки просыпаются на Сретенье, поэтому такой короткий сон случился впервые за 13 лет наших наблюдений за сурками", - рассказал он.

О том, что Маричка и Мишка бодрствуют, свидетельствует раскрытое отверстие в избушке сурков, которое до спячки животные сами закрыли опилками.

"1 января, когда работники открыли гнездо, чтобы насыпать корм, то увидели подвижных сурков, которые смотрели и копались. Сурки сами отвернули опилки от входа и вышли погулять", - добавляет Игорь Антахович.

Директор центра говорит, что такое поведение животных однозначно связано с аномально теплым январем.

Теплая погода повлияла не только на то, что сурки проснулись рано, но и то, что заснули поздно, аж 1 декабря, а не в октябре или в ноябре, как в прошлые годы.

Раннее пробуждение, как объясняет руководитель эколого-натуралистического центра, особых проблем суркам не доставит. Они в хорошем состоянии и набрали достаточно жира.

По словам Игоря Антаховича, в центре сурки имеют отдельное помещение для сна, а также столовую и туалет.

Во время спячки они раз в 10-14 дней просыпаются, идут в туалет, едят и, не выходя из избушки, снова засыпают.

Справка: В народе существует примета: если сурок, вылезая из своего домика, увидит свою тень (если на улице будет солнечно), то весна будет поздней. Приметы празднования Дня сурка совпадают с традиционным украинским праздником Стретения Господнего. В народе этот день еще называют Зимобором, когда «зима с весной встречается и силами меряются, кому еще господствовать».