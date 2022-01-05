Главные новости за 5 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 5 января 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 4 571 человек. Умерли 273 больных.

- Появился прогноз погоды в Украине на выходные. Местами будет тепло.

- Украинцам советуют не посещать Казахстан. Появилось заявление посольства.

- Селевые потоки сошли на Закарпатье. Фиксируются подтопления.

- В Украине с нынешнего года меняется система питания. В рационе школьников в два раза сократят количество сахара, но увеличат количество фруктов, мяса птицы и молочных продуктов.

- По мнению вирусологов, в мире будут появляться новые штаммы коронавируса. Но они будут все менее агрессивными.