Главные новости за 5 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 5 января 2022 года.
- Коронавирусом в Украине заболели 4 571 человек. Умерли 273 больных.
- Появился прогноз погоды в Украине на выходные. Местами будет тепло.
- Украинцам советуют не посещать Казахстан. Появилось заявление посольства.
- Селевые потоки сошли на Закарпатье. Фиксируются подтопления.
- В Украине с нынешнего года меняется система питания. В рационе школьников в два раза сократят количество сахара, но увеличат количество фруктов, мяса птицы и молочных продуктов.
- По мнению вирусологов, в мире будут появляться новые штаммы коронавируса. Но они будут все менее агрессивными.