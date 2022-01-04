НАТО проведет экстренное заседание из-за войск РФ на границе с Украиной

Главное: Представители стран-членов НАТО проведут экстренное заседание. Там обсудят наращивание российских войск на границе с Украиной и безопасность Европы.

Детали: Североатлантический совет проведет встречу на уровне глав МИД стран-членов, чтобы обсудить наращивание военной мощи России у украинских границ. Она запланирована на 7 января, сообщает пресс-служба НАТО.

«Внеочередное виртуальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в формате видеотелеконференции в пятницу, 7 января 2022 года. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и безопасности Европы в целом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча начнется 7 января 2022 года в 14:00 и пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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