Украинцам напомнили, сколько будем отдыхать на Рождество и придется ли потом отрабатывать

Главное: В январе 2022 украинцев ожидают дополнительные выходные. Рождественские праздники продлятся в общей сложности три дня.

Детали: 2022 год в Украине начался с праздничных трехдневных выходных 1-3 января. Праздник Рождества Христова также продлится три дня — с пятницы по воскресенье (7- 9 января).

Рабочий день в Сочельник перед Рождеством (6 января) будет сокращен на один час, как предпраздничный. Отрабатывать рождественские праздники не придется.

Всего в январе 2022 будет 19 рабочих и 12 выходных для трудящихся по пятидневному рабочему графику.

В тему: На Рождество украинцев ждет весьма мрачная погода.