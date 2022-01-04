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Новости > Украинцам напомнили, сколько будем отдыхать на Рождество и придется ли потом отрабатывать

Украинцам напомнили, сколько будем отдыхать на Рождество и придется ли потом отрабатывать

Агата Кловская
04.01.22 12:42
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Украинцам напомнили, сколько будем отдыхать на Рождество и придется ли потом отрабатывать

Главное: В январе 2022 украинцев ожидают дополнительные выходные. Рождественские праздники продлятся в общей сложности три дня.

Детали: 2022 год в Украине начался с праздничных трехдневных выходных 1-3 января. Праздник Рождества Христова также продлится три дня — с пятницы по воскресенье (7- 9 января).

Рабочий день в Сочельник перед Рождеством (6 января) будет сокращен на один час, как предпраздничный. Отрабатывать рождественские праздники не придется.

Всего в январе 2022 будет 19 рабочих и 12 выходных для трудящихся по пятидневному рабочему графику.

В тему: На Рождество украинцев ждет весьма мрачная погода.

Тэги: праздник, Украина, Рождество, общество, выходные, новости Украины

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