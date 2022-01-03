Праздник сонного дня: какой праздник отмечается 3 января 2022 года

Сегодня, 3 января 2022 года, отмечают Праздник сонного дня, День рождения соломинки для коктейля и День бенгальских искр и гирляндных огней.

Праздник сонного дня

Празднование Нового года отнимает много сил и энергии. Кроме традиционного переедания за щедро накрытым столом, у многих людей наблюдается недосып. В течение нескольких дней мы принимаем участие в бесконечном марафоне — подготовка к празднику, походы в гости к друзьям и родственникам, запуск салютов...

3 января отмечается Праздник сонного дня, который призван помочь организму наверстать упущенное. Его придумали жители США. На протяжении Festival of Sleep Day можно и нужно спать, посвятив этому важному процессу любое количество времени. Полноценный отдых в объятиях Морфея способствует восстановлению физических сил и психического равновесия.

Сон — залог здоровья и долголетия. Он не только регулирует биологические ритмы, но и налаживает другие процессы и явления. Недосып организм воспринимает как стресс, который пытается компенсировать поступлением дополнительной энергии, часто — за счет еды.

Голод у тех, кто не отдохнул ночью в отведенные на это 7-8 часов, связан с повышением уровня эндоканнабиноида. Это соединение из класса нейромедиаторов, передающее сигналы между нервными клетками, вызывает повышенный аппетит — нас тянет на сладкое, соленое и жаренное. Поэтому Праздник сонного дня так необходим именно 3 января, когда организму нужен отдых после новогоднего переедания, а не дополнительное количество пищи.

День рождения соломинки для коктейлей

3 января во всем мире празднуют необычную дату. Это день посвящен трубочкам для коктейлей. Изначально такие приспособления делали из соломы, благодаря чему и возникло их название. Уже впоследствии стали использовать искусственные соломинки, создателем которых стал бизнесмен из США Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков.

По легенде в один из дней он работал в своем офисе и пил коктейль через ржаную трубочку. Шелуха от нее в коктейле раздражала его, поэтому, взяв полоску бумаги, Стоун смазал ее край клеем, намотал «винтом» на карандаш, а затем снял полученную трубочку. Однако делать это приходилось достаточно быстро, потому что бумага вскоре намокала и теряла форму.

Впоследствии Марвин решил усовершенствовать свою разработку, когда случайно увидел марку для конвертов (в те годы их делали из манильской бумаги, благодаря чему они были очень прочные). Именно из такого материала Стоун стал делать трубочки. При этом он использовал диаметр, не пропускающий лимонные косточки. 3 января 1888 года бизнесмен оформил патент на свое изобретение.

Второй шаг эволюции трубочек выпал на середину 30-х годов 20-ого века, когда риэлтор Джозеф Фридман решил продолжить преобразование соломинки, придумав гофрированную часть, позволяющую сгибать ее для максимального комфорта использования. Осенью 1937 г он запатентовал изобретение. Несмотря на это, ни один из производителей не заинтересовался новинкой.

После того, как все попытки реализовать свое изобретение, закончились крахом, Фридман принял решение изготавливать их лично. Им была придумана уникальная технология, способствующая массовому производству подобного вида соломинок. Впоследствии он сумел вывести продукцию на рынок. Спустя пару лет Фридман открыл компанию «Flexible Straw Corporation» по созданию гибких трубочек и запустил их массовое изготовление. Через 10 лет это дело превратило Джозефа в настоящего миллионера.

Самыми первыми, кроме кафе и пабов, кто оценил разработку, стали медицинские учреждения. Удобные трубочки позволяли поить лежачих пациентов, не проливая воду и не применяя соломинки из стекла, которые требовалось регулярно стерилизовать. К тому же они могли в любой момент разбиться.

С того времени гибкие трубочки остались практически без изменения. Сейчас соломинки являются достаточно привычным аксессуаром в повседневной жизни. Каждый день ими пользуются миллионы людей по всему миру. Современные изделия бывают разных форм и оттенков. При этом соломинки применяются не только для потребления разнообразных напитков. Также их часто используют творческие личности при создании всевозможных композиций и поделок.

День бенгальских искр и гирляндных огней

Традиция отмечать важные события с помощью ярких языков пламени и искр возникла в Бенгалии. Считается, что в этом регионе (в настоящее время входит в состав Индии и частично — в Бангладеш) в V в огонь использовали жрецы для совершения ритуалов. Именно жрецы знали множество секретов того, как сделать все действо максимально эффектным. Это необходимо было не для создания привлекательного праздничного антуража, но чтобы убедить публику, что жрецы обладают особыми знаниями, получив их от божеств.

Долгое время их мастерство держалось в секрете. Для того чтобы соединить огонь с шумом, люди добавляли в состав химические вещества, например, измельченное железо и др. Интерес к такому зрелищному действу был велик, поэтому неудивительно, что несмотря на старания жрецов традиция зажигать бенгальские искры вскоре распространилась по всему миру и стала ассоциироваться не с религиозным действом, а с праздником.

Впоследствии европейские купцы, путешествуя по торговому пути из Индии, заимствовали эту новинку, которая прижилась в Европе. Пожалуй, европейцы в еще большей степени оценили красоту и мощь бенгальских огней, чем сами жители Азии. А все потому, что европейцы весьма любили маскарады, карнавалы и прочие массовые увеселения. А значит, сопровождение торжеств ярким огненным действом сразу пришлось им по душе. До этого они использовали обычные свечи, которые по своему эффекту, конечно, не могли сравниться с эффектными искорками.

Нечто подобное было и у славян. Они заметили, что есть удивительная по своим свойствам трава плаун, которая ничем не примечательна с первого взгляда. Однако в сушёном виде она быстро, практически моментально разгорается, массивно вспыхивая, и тут же гаснет. При этом дым даже не успевает образовываться, поскольку трава горит короткими, но яркими вспышками. Да, по зрелищности славянский плаун не уступал бенгальским искрам. А для того чтобы добавить треск и шум, траву перед поджогом посыпали сушёными берёзовыми листьями. Эффект от такого действа был практически идентичен бенгальским искрам.

Если за бенгальские искры ответственны наши далёкие предки, то за гирляндные огни стоит благодарить именно Эдисона, изобретателя электричества. Именно он с особой помпой в конце 19 века отметил наступление Рождества, украсив елку перед домом самодельной электрической гирляндой. На это действо собралась местная публика, включая большое количество журналистов, с восторгом принявших изобретение гениального Эдисона.

День бенгальских искр и гирляндных огней сегодня отмечается по-разному, но он, несомненно, ассоциируется с весельем. Везде, где надо создать соответствующий праздничный антураж, будет уместно задействование ярких бенгальских искр и приятно переливающихся светом гирлянд.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Международный день здоровья души и тела;

— День Memento Mori;

— День памяти княгини Ольги;

— Прокопьев день.