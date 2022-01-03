Японцы разместят на МКС образцы магнолии, сакуры, ямадзакуры и каменной березы: стало известно, для чего

Главное: Япония начала приготовления к запуску в космос первого в мире спутника из дерева. Перед этим инженерам необходимо будет выявить свойства и прочность материала в открытом космосе.

Детали: Разработчики из Sumitomo Forestry и Киотского университета в Японии приступили к разработке первого в мире деревянного спутника. Как сообщает Kyodo, по проекту спутник будет представлять собой куб с гранью диагональю 10 см, внутри которого будет размещено электронное оборудование.

Снаружи он будет покрыт деревом и солнечными элементами.

Предполагается, что деревянная поверхность сгорит при повторном входе спутника в атмосферу Земли после завершения работы. Таким образом космический аппарат создаст меньшую нагрузку на окружающую среду.

Кроме того, использование дерева сделает аппарат дешевле алюминиевых аналогов.

Для этого планируется, что уже в феврале 2022 г японский астронавт прикрепит снаружи исследовательского модуля Международной космической станции образцы. Это будут магнолия, горная сакура, ямадзакура и каменная береза. Они проведут в космосе девять месяцев, а позже ученые проанализируют данные и решат, из какой древесины будет спутник.

Исследователи заявляли, что сделают его в форме куба с гранью десять сантиметров, внутрь которого поместят электронное оборудование.

Запуск аппарата запланирован на в 2023 год.

В тему: 7 апреля 2021 года Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании работ по созданию космической системы «Сич-2-1». В правительстве рассчитывали запустить его в космос уже до конца текущего года.

Стоимость запуска спутника компанией Илона Маска SpaceX, по словам Тафтая, составит $1,99 млн.