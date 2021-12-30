В США задержали парня, который ехал убивать Байдена, Обаму и Цукерберга

Главное: В американском штате Айова арестовали вооруженного мужчину, который планировал убить президента США Джо Байдена, экс-президента Барака Обаму и основателя Facebook Марка Цукерберга.

Детали: Полиция США арестовала 25-летнего работника супермаркета в Калифорнии Куачуа Брийон Сюна. Как сообщает NBC, его поймали после обычного осмотра дорожным патрулем.

В ходе осмотра в машине у мужчины нашли винтовку AR-15, боеприпасы, заряженные магазины, бронежилет и аптечки.

Как признался сам задержанный, он планировал отправиться в Белый дом, «чтобы убить людей, находящихся у власти». При этом он показал следователям рисунок здания, указав на некое «слабое место» в конструкции.

Он также заявил о намерении расправиться с бывшим президентом Бараком Обамой и основателем корпорации Facebook Марком Цукербергом.

«Он сказал, что в случае освобождения из-под стражи немедленно продолжит путь к Белому дому и сделает все возможное, чтобы выполнить план. Сюн заявил, что не собирается возвращаться в Калифорнию, потому что он планирует умереть, сражаясь со злыми демонами в Белом доме», — говорится в постановлении на арест американца.

В тему: 7 июля 2021 года группа вооруженных неизвестных лиц застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в собственной резиденции в Порт-о-Пренс.