Стало известно, почему происходит брожение в желудке

Главное: Почему происходит брожение в желудке? Составлен список продуктов.

Детали: Какие продукты могут вызвать брожение в желудке? Об этом поведала популярный российский диетолог Светлана Фус, которую цитируют местные СМИ.

Эксперт отметила, что причиной неприятных ощущений могут быть продукты, содержащие много крахмала: каши, хлеб, макароны, кукуруза, рис, бобовые.

Она информировала: «Повышенное газообразование может вызвать даже клетчатка, которой богаты сырые овощи, фрукты, бобовые и орехи».

В список таких продуктов она включила молочные продукты (молоко, кефир, творог при лактозной непереносимости), сахаросодержащие продукты, сладкие газированные напитки, сладости, грибы (из-за наличия трудно усваиваемого полисахарида хитина).

Специалист резюмирует: «Кроме того вздутие живота чаще встречается у людей с низкой физической активностью, которые дополнительно употребляют пищу нерегулярно».

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