Instagram вернет старую ленту и готовит новую функцию

Главное: Instagram вернет хронологическую ленту. Также появится функция «Избранное».

Детали: Глава социальной сети Instagram Адам Моссери рассказал, какие изменения ждут пользователей в 2022-м году. Так, в первом квартале вернется хронологическая лента.

Instagram отказался от нее еще в 2016-м году, перейдя на алгоритмическую ленту, что не понравилось людям, который назвали такой вариант манипулированием алгоритмами.

Адам Моссери сказал: «Мы работаем над версией хронологической ленты, которую надеемся запустить в следующем году. Я бы хотел назвать конкретный месяц прямо сейчас, но пока мы нацелены на первый квартал следующего года».

Кроме этого он добавил, что появится функция «Избранное», с помощью которой можно будет выбрать учетные записи, которые стали бы показываться в новостной ленте первыми.

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