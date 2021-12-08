Умер известный украинский футбольный тренер

Главное: Умер футбольный тренер Игорь Гамула. Ему был 61 год.

Детали: В среду, 8 декабря, на 62-м году жизни скончался известный украинский и российский футбольный тренер Игорь Гамула. Последним его местом работы был любительский клуб «Гераклион» из Москвы.

Причины смерти специалиста не называются.

Игорь Гамула родился в Алчевске Луганской области. Он играл за луганскую «Зарю», «СКА-Ростов», «Атоммаш», херсонские «Кристалл» и «Таврию».

В составе «СКА-Ростов» выиграл в 1981-м году Кубок СССР.

Как тренер работал в «Таврии», новороссийском «Черноморце», латвийской «Даугаве», «Закарпатье» и «Ростове».

Часто появлялся в СМИ как эксперт.

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