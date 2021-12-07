Байден поговорит с Зеленским перед разговором с Путиным

Главное: Перед разговором Джо Байдена с Владимиром Путиным американский лидер проведет беседу с Владимиром Зеленским. С ним и лидерами ключевых европейских союзников Байден поговорит для того, чтобы скоординировать свое послание к Путину.

Детали: Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор лидеров двух стран состоится перед разговором Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Independent.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Байден поговорит с Зеленским и лидерами ключевых европейских союзников, чтобы скоординировать свое послание к Путину.

Он добавил, что Байден намерен поговорить Путиным с «единством и сильной трансатлантической солидарностью в отношении дальнейших действий».

Чиновник заявил, что Байден планирует в разговоре с Путиным выразить «глубокую озабоченность» США наращиванием Россией военной мощи вдоль границы с Украиной, а также «другие критические вопросы» такие, как «стратегическая стабильность, киберпространство и ядерная программа Ирана».

«Президент проведет переговоры так же, как он это делал в прошлых дискуссиях с Путиным, в профессиональной, откровенной, прямой манере, где он ясно даст понять — без какого-либо риторического расцвета или размахивания пальцами — что Соединенные Штаты готовы сделать, как в отношении сдерживания, так и в отношении дипломатии», — сказал чиновник.

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