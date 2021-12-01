Основные цифры бюджета-2022 переписали

Главное: Проект бюджета на 2022 год изменили. Внесены правки в доходы и расходы.

Детали: Доходы и расходы в проекте бюджета на 2022 год изменили. Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он сообщил, что Кабинет министров уже подал документ в доработанном виде в парламент.

Рассматривать его хотят начать в четверг, 2 декабря.

Отмечается, что доходы были увеличены на 55 миллиардов гривен до 1 триллиона 322 миллиардов. В том числе доходы по общему фонду выросли на 78 миллиардов до 1 триллиона 181 миллиардов.

В то же время расходы увеличены на 56 миллиардов до 1 триллиона 497 миллиардов.

Информируется, что цифры переписали с учетом предложений, приведенных в бюджетных выводах парламента, а также уточнение прогнозных среднегодовых цен на сырье, в том числе на импортированный природный газ, нефть марки Brent и мировой цены на железную руду.

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