Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине создали «убийцу» коронавируса

В Украине создали «убийцу» коронавируса

Александр Панько
29.11.21 19:58
79
В Украине создали «убийцу» коронавируса

Главное: Во Львове создали средство против коронавируса. Это антисептик.

Детали: Ученые из Национального университета «Львовская политехника» создали средство против коронавируса. О нем сообщили в учебном заведении.

Отмечается, что молодые специалисты разработали инновационный антисептик для противодействия распространению опасной заразы.

Информируется, что его создали на основе экстракта Phlomis pungens (растения железняк колючий кол) и наночастиц серебра.

Сообщается также: «Антимикробная и антигрибковая активность серебра в форме наночастиц в сочетании с противовоспалительным, антиоксидантным и ранозаживляющим действием растительного экстракта создают мощную базу для разработки антисептического средства с огромным противовирусным потенциалом».

Резюмируется, что эти научные исследования проводились в рамках AUF-проекта «Безвирусная образовательная среда».

Коронавирус

В тему: Врач назвала необычный симптом нового штамма коронавируса.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус, антисептик

Комментарии

Статьи

29.11.21 08:49

Может ли человек оставаться свободным, позволяя приложениям отслеживать свои шаги, сон, еду и другие личные данные?

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
28.11.21 14:17

Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.11.21 19:59

Наталья Поклонская выложила на всеобщее обозрение свое интимное видео
29.11.21 19:00

Главные новости за 29 ноября 2021 года
29.11.21 17:50

Священник УПЦ объяснил, прощаются ли забытые грехи
29.11.21 17:35

В столице Португалии создана новая община УПЦ
29.11.21 17:10

Митрополит Антоний рассказал, как бороться с унынием
29.11.21 16:58

На Волыни при исполнении служебных обязанностей на рабочем месте застрелился полицейский
29.11.21 16:24

Мощный взрыв превратил в груду камней одно из помещений школы на Волыни
29.11.21 16:00

Митрополит УПЦ рассказал, что происходит с душой, лишенной благодати Бога
29.11.21 15:55

Лукашенко дал понять, что готов воевать с Украиной
29.11.21 15:38

Украинские и сербские ученые будут совместно исследовать историческое наследие Афона
29.11.21 19:00

Главные новости за 29 ноября 2021 года
29.11.21 15:55

Лукашенко дал понять, что готов воевать с Украиной
29.11.21 15:18

В Минздраве признали, что причин оставлять Киев и еще 5 регионов в «красной» зоне карантина, больше нет
29.11.21 10:22

После скандального пресс-марафона Зеленского на ТЭС Ахметова внезапно произошел взрыв и пожар
29.11.21 09:54

Рабочая неделя началась с обвала курса гривны
29.11.21 09:18

Коронавирус в Украине: 5 804 заболевших и 297 погибших
29.11.21 08:36

Во Львове Голодомор «отметили» танцами, пьянкой и голыми девками
27.11.21 20:37

Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
27.11.21 20:20

Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
26.11.21 19:00

Главные новости за 26 ноября 2021 года
24.11.21 14:48

На Львовщине депутат, уходя от погони, помял два полицейских авто
25.11.21 00:01

Как оказалось, вакцинированные люди являются переносчиками коронавируса
25.11.21 21:44

В Киеве умер бывший мэр Александр Омельченко, попавший в больницу в «непростом состоянии»
23.11.21 00:01

Названы напитки, которые стремительно разрушают мозг
24.11.21 21:45

Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл на выезде «Интеру»
26.11.21 15:39

В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса
25.11.21 19:00

Главные новости за 25 ноября 2021 года
29.11.21 11:23

Диетолог поведала, какой орех – самый вредный
25.11.21 23:49

Лига Конференций: «Заря» на выезде разгромно уступила «Роме»
24.11.21 18:58

Главные новости за 24 ноября 2021 года
Фото и Видео
Наталья Поклонская выложила на всеобщее обозрение свое интимное видео
Наталья Поклонская выложила на всеобщее обозрение свое интимное видео
Наталья Поклонская выложила на всеобщее обозрение свое интимное видео
Наталья Поклонская выложила на всеобщее обозрение свое интимное видео
Мощный взрыв превратил в груду камней одно из помещений школы на Волыни
Мощный взрыв превратил в груду камней одно из помещений школы на Волыни
В одной из школ Одессы прямо во время урока обвалился потолок
В одной из школ Одессы прямо во время урока обвалился потолок
Во Львове Голодомор «отметили» танцами, пьянкой и голыми девками
Во Львове Голодомор «отметили» танцами, пьянкой и голыми девками
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.