В Украине создали «убийцу» коронавируса

Главное: Во Львове создали средство против коронавируса. Это антисептик.

Детали: Ученые из Национального университета «Львовская политехника» создали средство против коронавируса. О нем сообщили в учебном заведении.

Отмечается, что молодые специалисты разработали инновационный антисептик для противодействия распространению опасной заразы.

Информируется, что его создали на основе экстракта Phlomis pungens (растения железняк колючий кол) и наночастиц серебра.

Сообщается также: «Антимикробная и антигрибковая активность серебра в форме наночастиц в сочетании с противовоспалительным, антиоксидантным и ранозаживляющим действием растительного экстракта создают мощную базу для разработки антисептического средства с огромным противовирусным потенциалом».

Резюмируется, что эти научные исследования проводились в рамках AUF-проекта «Безвирусная образовательная среда».

В тему: Врач назвала необычный симптом нового штамма коронавируса.