Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Итальянские ученые показали, как выглядит новый крайне опасный штамм коронавируса

Итальянские ученые показали, как выглядит новый крайне опасный штамм коронавируса

Агата Кловская
28.11.21 12:03
381
Итальянские ученые показали, как выглядит новый крайне опасный штамм коронавируса

Главное: Итальянские медики опубликовали первое изображение белка нового штамма коронавируса омикрон.

Детали: Группа ученых из итальянского Medicina Multimodale di Laboratorio в сотрудничестве с Миланским государственным университетом изобразили новый штамм коронавируса, обозначенный Всемирной организацией здравоохранения греческой буквой омикрон. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, на представленном рисунке видны множества мутаций по сравнению с предыдущим известным штаммом — дельта.

В тему: В конце ноября 2021 года в мире начал распространяться новый штамм коронавируса — ботсванский. ВОЗ назвала его греческой буквой Омикрон. Он заразнее Дельты, имеет 32 мутации, может быть устойчив к вакцинам и, возможно, развился в теле пациента, зараженного ВИЧ.

Тэги: врач, здоровье, мир, Италия, штамм, изображение, коронавирус, Омикрон

Комментарии

Статьи

27.11.21 09:43

Тюрки и Туран. Развенчиваем одну из «устоявшихся» антинаучных мифологем

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
28.11.21 14:17

Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.11.21 13:27

Новый штамм коронавируса получил свое название в том числе благодаря лидеру Китая
28.11.21 11:14

В Минздраве назвали условие, при котором в Украине разрешат бустерную дозу вакцины от коронавируса
28.11.21 05:06

Всемирный день сострадания: какой праздник отмечается 28 ноября 2021 года
27.11.21 20:37

Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
27.11.21 20:20

Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
27.11.21 15:15

Врач-священник УПЦ рассказал о действенном воспитании детей
27.11.21 14:50

В Оксфорде вышла книга украинского историка о малоизвестном старце Афона
27.11.21 14:10

У верующих УПЦ сегодня заговенье на Рождественский пост
27.11.21 13:30

В Киеве сняли международный медиапроект с участием священника о последствиях революции 1917 года
27.11.21 13:10

Патриарх Кирилл рассказал, как его исцелил святой Иоанн Кронштадтский
27.11.21 20:37

Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
27.11.21 20:20

Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
26.11.21 19:00

Главные новости за 26 ноября 2021 года
26.11.21 18:48

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022
26.11.21 18:29

Ринат Ахметов фактически объявил Зеленскому войну
26.11.21 18:08

Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
26.11.21 16:03

В Бельгии выявлен новый штамм коронавируса
26.11.21 15:39

В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса
26.11.21 13:27

В Минздраве рассказали, сколько украинцев вакцинировались от коронавируса
26.11.21 12:41

Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
24.11.21 14:48

На Львовщине депутат, уходя от погони, помял два полицейских авто
25.11.21 00:01

Как оказалось, вакцинированные люди являются переносчиками коронавируса
25.11.21 21:44

В Киеве умер бывший мэр Александр Омельченко, попавший в больницу в «непростом состоянии»
23.11.21 00:01

Названы напитки, которые стремительно разрушают мозг
22.11.21 10:35

Ученые узнали, как можно блокировать депрессию
22.11.21 05:33

День сыновей: какой праздник отмечается 22 ноября 2021 года
22.11.21 19:00

Главные новости за 22 ноября 2021 года
24.11.21 21:45

Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл на выезде «Интеру»
22.11.21 19:25

Американцы создали газ-невидимку
25.11.21 23:49

Лига Конференций: «Заря» на выезде разгромно уступила «Роме»
Фото и Видео
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?
После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?
Зеленский идет в пиццерию, напомнив тем самым о нашумевшем скандале с тайной организацией педофилов
Зеленский идет в пиццерию, напомнив тем самым о нашумевшем скандале с тайной организацией педофилов
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.