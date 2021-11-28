Итальянские ученые показали, как выглядит новый крайне опасный штамм коронавируса

Главное: Итальянские медики опубликовали первое изображение белка нового штамма коронавируса омикрон.

Детали: Группа ученых из итальянского Medicina Multimodale di Laboratorio в сотрудничестве с Миланским государственным университетом изобразили новый штамм коронавируса, обозначенный Всемирной организацией здравоохранения греческой буквой омикрон. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, на представленном рисунке видны множества мутаций по сравнению с предыдущим известным штаммом — дельта.

В тему: В конце ноября 2021 года в мире начал распространяться новый штамм коронавируса — ботсванский. ВОЗ назвала его греческой буквой Омикрон. Он заразнее Дельты, имеет 32 мутации, может быть устойчив к вакцинам и, возможно, развился в теле пациента, зараженного ВИЧ.