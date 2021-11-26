Митрополит Антоний призвал к достойному поведению в соцсетях

Главное: Общаясь в социальных сетях, важно сохранять контроль над словами и ответственно относиться к написанному.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Трудно представить что-то более отталкивающее людей от Церкви, чем недостойное поведение духовенства и верующих. Но если в обычной жизни это явление не так распространено, то интернет создает совсем иное впечатление», — отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что верующие люди очень часто теряют контроль над собственными словами в соцсетях: «Но самое неприятное, что такому же недугу подвержены даже некоторые монашествующие, в том числе и в священном сане».

Управделами УПЦ напомнил, что Господь призывает к сдержанности в словах: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:36–37).

Митрополит Антоний дал совет, как избежать искушений во время общения в интернете.

«Всё зависит от самого человека и его самоконтроля. Стоит и с духовником посоветоваться. Кому-то явно нужно отключиться от сети, возможно, и на продолжительное время. Кому-то следует ограничить свое пребывание в них. Также нам поможет молитва перед каждым выходом в сеть. Мы ведь молимся перед началом всякого дела особой молитвой, молимся и перед выходом из дома. А посещение сети Интернет — это тоже своеобразный „выход из дома“. Почему бы не помолиться перед этим? Также, создавая каждый пост, каждый комментарий, не стоит спешить, важно сделать паузу, хотя бы на несколько секунд, и перекреститься. И это наверняка оградит и нас, и наших ближних от многих необдуманных слов и неприятных ситуаций», — сказал управделами УПЦ.

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