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Новости > На Волыни построят новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ

На Волыни построят новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ

Александра Кудрявцева
26.11.21 14:15
138
На Волыни построят новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ

Главное: В Волынской области появится новый храм Украинской Православной Церкви вместо захваченного активистами ПЦУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, новый храм в честь Лонгина Сотника построят в селе Боровичи.

Епископ Камень-Каширский Афанасий совершил закладку камня под новый храм.

Владыке сослужили настоятель прихода протоиерей Петр Яночко и клирики Волынской епархии УПЦ. Архиерей освятил крест, краеугольный камень и фундамент будущей церкви, в который заложил памятную капсулу.

В завершение епископ Афанасий пожелал настоятелю общины и прихожанам УПЦ в Боровичах помощи в дальнейших трудах. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Боровичи Маневичского района был захвачен ПЦУ в 2019 году.

В тему: Священник УПЦ объяснил, зачем подавать записки на Литургию.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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