Священник УПЦ объяснил, зачем подавать записки на Литургию

Главное: Подавая записки в храме, мы молимся о живых и умерших, просим Бога простить их грехи.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Когда мы приходим в храм Божий, мы приходим не одни: с нами в нашем сердце приходят близкие и дорогие нам люди — и живые, и умершие — и мы просим Церковь помолиться о них. Церковь имеет огромную силу молиться и помогать людям», — отметил священник.

Отец Нестор обратил внимание на то, что в храм необходимо приходить перед началом богослужения, чтобы успеть подать записки. Написать записки о здравии и об упокоении можно заранее, дома.

«Записки передаются в начале службы в алтарь. Каждое имя прочитывается, из специального богослужебного хлеба — просфоры -за каждого человека вынимается маленькая частичка с произнесением его имени. В конце богослужения эти частички опускаются в Чашу с Кровью Христовой и произносится молитва: «Омый, Господи, грехи поминавшихся здесь Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих», — рассказал священник.

Протоиерей Нестор Коломиец подчеркнул, что подача записок — важный момент в богослужебной жизни, ведь он выражает потребность верующих в молитве за близких.

«Молитва на Литургии — самая важная, и если можно так сказать — самая сильная. Она приносит огромную пользу и нам, живущим, и тем людям, которые отошли в вечность, и нуждаются в нашей помощи, которая проявляется, в первую очередь — в молитве о них на богослужении», — подытожил священник.

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