В Запорожье УПЦ подготовила ряд видеороликов, которые помогут семьям на карантине

Главное: В Запорожской епархии Украинской Православной Церкви разработали и записали серию видеороликов с примерами того, как с помощью чтения развивать у детей навык мыслить самостоятельно.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, образовательные видеоролики для родителей подготовила кандидат педагогических наук, заведующая Методическим центром Запорожской епархии Светлана Борхович.

Педагог обратила внимание, что сейчас, во время вызванного карантином вынужденного домашнего препровождения, можно исправить существенное слабое звено современной системы обучения — недостаток условий и возможностей для формирования у детей навыка мыслить самостоятельно.

«Обсуждение прочитанного — это создание проблемного поля, в котором ребенок может учиться рассуждать и аргументировать свою точку зрения», — отметила Светлана Борхович.

Она подчеркнула, что совместное чтение может стать точкой душевной поддержки, эмоциональной близости, эстетической радости, площадкой для размышлений о главном, развития чуткости и понимания другого.

В видеороликах, которые можно найти в Ютуб, приводятся примеры такого чтения, с наиболее интересными моментами повествования и вопросами для обсуждения.

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