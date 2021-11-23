Международный день акварели: какой праздник отмечается 23 ноября 2021 года

Сегодня, 23 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день акварели и День святого Георгия Победоносца.

Международный день акварели

Акварель занимает промежуточное положение между графикой и живописью, соединяя в себе черты обеих техник. Краска подкупает своей непредсказуемостью и живой природой, богатством тона и отсутствием рельефности мазка. Искусствоведы различают несколько видов акварели в зависимости от влажности кисти и листа, многослойности наложения цвета и пр.

Инициатором празднования стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. В сочинении 1829 г. Пайо де Монтабера «Полный трактат о живописи» акварель упоминается вскользь как искусство, не заслуживающее серьезного внимания. Он был убежден, что техника не хуже других видов живописи передает красоту и многогранность мира. Художник основал в 1964 году в Мехико Национальный музей акварели, а в 2001 году добился учреждения этого дня.

День святого Георгия Победоносца

История святого началась в третьем веке в семье знатных граждан Бейрута (Ливан). Родители воспитывали сына христианином, дали ему образование. Мальчик вырос красивым и сильным, отличался живым умом и смелостью. Затем поступил на военную службу, где добился успехов и стал военачальником. Император Диоклетиан приметил способного воина и ввел в круг своих приближенных.

Когда Георгий узнал о жестоких гонениях на христиан, начавшихся по приказу императора, то решил выступить на их защиту. Зная суровость правителя, военачальник заранее раздал имущество малоимущим и отпустил слуг, а после явился к владыке с обвинительной речью. Георгий пытался отговорить Диоклетиана ущемлять христиан, однако на то получил приказ отречься от веры и стать идолопоклонником. Георгий остался верен Господу, за что его заточили в темницу и предали жестоким пыткам. Его тело били жилами до мяса, крутили на колесе с ножами, обжигали кожу известью, надевали на ноги обувь с внутренней подошвой из гвоздей. Мученик все стерпел, тогда правитель приказал отсечь ему голову. Так душа святого отошла к Господу в 303 году.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День Фибоначчи;

- Международный день борьбы с безнаказанностью;

- День памяти священномученика Милия Персидского;

- Международный день имидж-консультанта.